Έξι ποδοσφαιριστές από Premier League και La Liga έχουν βάλει στη λίστα τους οι Σαουδάραβες, θέλοντας να... εξοπλίσουν με περισσότερα «υπερόπλα» την Saudi Pro League.

Σε αναζήτηση νέων «αστεράτων» μεταγραφών θέλουν να προχωρήσουν οι Σαουδάραβες προκειμένου να ενισχύσουν κι άλλο την Saudi Pro League. Πιο... πρόσφατη προσθήκη, εκείνη του Τζον Ντουράν από την Άστον Βίλα για 77 εκατ. ευρώ και στο ίδιο τέμπο θέλουν να κινηθούν για ακόμη μια φορά.

Το ενδιαφέρον για τον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης είναι γνωστό, το... φλερτ είναι έντονο, ενώ ο Βραζιλιάνος είχε συναντηθεί τον προηγούμενο μήνα με ανθρώπους της Αλ Αχλί στην Πράγα για μία ενδεχόμενη μεταγραφή.

Το όνομα του Κέβιν Ντε Μπρόινε βρίσκεται εδώ και μήνες στο τραπέζι με το συμβόλαιό του στην Μάντσεστερ Σίτι να ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι Σαουδάραβες «διψάνε» για την αγορά παικτών από την Premier League, έχοντας βάλει... πινέζα στον Μοχάμεντ Σαλάχ -του οποίου το μέλλον στη Λίβερπουλ παραμένει αβέβαιο-, στον Ντάργουιν Νούνιες, στον Γκάμπριελ Μανγκαλάες, αλλά και στον Μοχάμεντ Κούντους της Γουέστ Χαμ.

Kevin De Bruyne one of six stars on Saudi Pro League's dream transfer listhttps://t.co/izXsrPtSRv