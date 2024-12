Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε συνέχεια στο «πινγκ-πονγκ» δηλώσεων με τον Ζοσέ Μουρίνιο, απαντώντας στο «καρφί» του Πορτογάλου για τις 115 κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι πως είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Μετά από αρκετά χρόνια χωρίς κάποια δημόσια αλληλεπίδραση, Πεπ Γκουαρδιόλα και Ζοσέ Μουρίνιο πρωταγωνιστούν σε νέο... σίριαλ με αλλεπάλληλες ατάκες στις συνεντεύξεις Τύπου τους με Μάντσεστερ Σίτι και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε αίσθηση περνώντας στην... αντεπίθεση μετά τις δηλώσεις του Καταλανού για... διπλάσιες Premier League, λέγοντας πως «έχω κατακτήσει τρία πρωταθλήματα αλλά ήταν όλα δίκαια και καθαρά, όχι με 150 κατηγορίες».

Μία τέτοια δήλωση, βέβαια, δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη ούτε από τον προπονητή των Σίτιζενς, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά για το σχόλιο του άλλοτε αντιπάλου του στα Clasico και τα ντέρμπι του Μάντσεστερ και υπερασπίστηκε την ομάδα του, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη δήλωση με τα «διπλάσια πρωταθλήματα» ως γεγονός.

«Θα έλεγα στον Ζοσέ ότι είμαστε αθώοι μέχρι να αποδειχτούμε ένοχοι! Λυπάμαι αν τον προσέβαλα, αλλά ήταν ένα αστείο. Είναι γεγονός πως έχει τρία πρωταθλήματα κι έχω έξι, είναι γεγονός!»

Pep Guardiola: "I would say to Jose we are innocent until proven guilty! If I ever offend him I am so sorry but it was a joke. The fact is he has three, I have six! This is a fact!" pic.twitter.com/3Hg2j4kfSd