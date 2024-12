Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ επιβεβαίωσε τη σύλληψη εννέα ατόμων που φώναζαν συνθήματα για το Χίλσμπορο στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφλιντ».

Στο ποδόσφαιρο στο «Νησί», οι Άγγλοι παίρνουν στα πολύ σοβαρά συνθήματα που αναφέρονται σε τραγωδίες που σχετίζονται με την απώλεια ανθρώπινων ζωών, τιμωρώντας υποδειγματικά τους παραβάτες.

Δυστυχώς, τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα, όπως συνέβη πρόσφατα με τον οπαδό της Σέφιλντ Γουένσντεϊ που προσέβαλε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ στις αρχές Νοεμβρίου.

Την περασμένη Κυριακή, η Λίβερπουλ φιλοξένησε την Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ» παίρνοντας ακόμη μία νίκη στη φετινή σεζόν (01/12, 2-0). Το αρνητικό πρόσημο πάντως πηγαίνει σε μερίδα οπαδών των Citizens, οι οποίοι φαίνεται να φώναξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα συνθήματα για την μεγάλη τραγωδία του Χίλσμπορο που στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 97 άτομα.

Οι Αρχές έδρασαν άμεσα, με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ να προχωρά στη σύλληψη εννέα ατόμων για τα εν λόγω προσβλητικά συνθήματα. Πρόκειται για οπαδούς μεταξύ 19 και 57 ετών, από τους οποίους οι έξι αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι με εγγύηση, οι δύο απαλλάχθηκαν, ενώ στον έναν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Nine arrested at Liverpool vs Man City over reports of tragedy chanting https://t.co/rCxHjoOfhu