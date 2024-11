Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ καταδίκασε την αποτρόπαια πράξη του οπαδού της που αμαύρωσε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ και τόνισε πως θα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Εικόνες ντροπής εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Σέφιλντ Γουένσντεϊ, όταν μερίδα από τους φιλοξενούμενους οπαδούς που βρέθηκαν στο «Μπράμαλ Λέιν» δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Συγκεκριμένα μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media δείχνει έναν εκ των οπαδών να έχει γράψει στο κινητό του «Πού είναι ο Μπάλντοκ;» και να επιδεικνύει προς τους αντίστοιχους της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, προκαλώντας σάλο με τη συμπεριφορά του.

Λίγες μέρες αργότερα η Σέφιλντ Γουένσντεϊ πήρε επίσημη θέση για το περιστατικό και ενημέρωσε πως ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

«Ο σύλλογος είναι ενήμερος για μια εικόνα που κυκλοφορεί στα social media και καταδικάζει απερίφραστα αυτή την αποτρόπαια πράξη. Εργαζόμαστε μαζί με την αστυνομία του Νότιου Γιόρκσαϊρ για μια άμεση έρευνα και καθιστούμε απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει θέση στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία για τέτοιες αποκρουστικές συμπεριφορές» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Σε παρόμοιο ύφος και η ανακοίνωση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία πρόσθεσε πως θα συνεργαστεί με τα εμπλεκόμενα μέρη για να βρεθεί ο οπαδός.

We are aware of incidents associated with the Sunday’s Derby fixture and will work with our counterparts at Sheffield Wednesday and South Yorkshire Police to ensure offenders are identified and penalised. pic.twitter.com/mYpi3UUbHv