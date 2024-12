Παρά την ήττα από τη Λίβερπουλ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Σίτι θα επανέλθει χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως... ντελούλου, απαντώντας παράλληλα και για τη χειρονομία του με τα έξι δάχτυλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι έζησε ακόμη έναν «εφιάλτη» στο τελευταίο κακό αγωνιστικό διάστημα που διανύει, γνωρίζοντας την ήττα στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» (2-0) που την άφησε στο -11 από τους Reds.

Για άλλη μία φορά, ο Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε πιστός στην ιδέα ότι η Σίτι θα ανακάμψει και θα επιστρέψει χαρακτηρίζοντας τον ίδιο... ντελούλου, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την εμπιστοσύνη στους παίκτες του:

«Συγχαίρω τη Λίβερπουλ για τη νίκη, στα πρώτα 15-20 λεπτά ήταν ασταμάτητη. Ίσως έχω παραισθήσεις, αλλά θα κάνουμε επανεκκίνηση, θα ξεκινήσουμε από το μηδέν όσο δύσκολο κι αν είναι να το πιστέψουμε. Κάθομαι εδώ ως προπονητής και υπερασπίζομαι ό,τι έχουμε καταφέρει στο παρελθόν. Θέλω περισσότερο από ποτέ να είμαι μαζί με τους παίκτες μου και να τους αγκαλιάσω. Πρέπει να αλλάξουμε τα αποτελέσματα».

Pep Guardiola: "Call me delusional but I have the feeling that, from here, we will start to build back to winning games and confidence..." [via @spbajko ]

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα που ήταν ιδιαίτερα... εκφραστικός στα όσα άκουσε περί απόλυσης από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ μετά τη νέα ήττα της ομάδας του απάντησε στις δηλώσεις του μετά το ματς για τα όσα έγιναν στα τελευταία λεπτά.

«Μπορεί και να έχουν δίκιο (ότι θα απολυθώ). Δεν το περίμενα αυτό στο Άνφιλντ. Ίσως θα έπρεπε να το είχαν τραγουδήσει στο παρελθόν. Πραγματικά δεν το περίμενα από τον κόσμο της Λίβερπουλ, αλλά είναι εντάξει», σχολίασε ο Καταλανός τεχνικός.

🚨🔵 Pep Guardiola on Anfield chanting he’ll get sacked: “Maybe they are right! I didn't expect that at Anfield. Maybe they should've sung it in the past…”.



