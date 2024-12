Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε σε ανάλογο ύφος στα ειρωνικά συνθήματα του Άνφιλντ κι έδειξε... έξι δάχτυλα στους οπαδούς της Λίβερπουλ, όσα και τα πρωταθλήματα δηλαδή που έχει κατακτήσει στην Αγγλία.

Η Λίβερπουλ πανηγύρισε σπουδαία νίκη στο «Ανφιλντ» στο ντέρμπι απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και με το τελικό 2-0 εκτόξευσε τη διαφορά της στο +11 από τους Citizens που έχουν μείνει αρκετά πίσω στην κούρσα του τίτλου.

Με το σκορ στο 2-0 και με τον αγώνα να οδεύει προς τη λήξη το «Ανφιλντ» αποφάσισε να... πικάρει τον Πεπ Γκουαρδιόλα τραγουδώντας πως «το επόμενο πρωί απολύεσαι» και ο Καταλανός τεχνικός απάντησε στα συνθήματα σε ανάλογο ύφος.

Συγκεκριμένα στο 88΄η κάμερα τον συνέλαβε να δείχνει έξι δάχτυλα προς τις εξέδρες του «Ανφιλντ», όσες δηλαδή είναι και οι φορές που κατέκτησε την Premier League.

Liverpool fans: You’re getting sacked in the morning…



Pep Guardiola telling the Liverpool fans he won the Premier League 6 times. 😂 pic.twitter.com/d0Fo88Bg7y