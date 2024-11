Γκουαρδιόλα: «Θα επιστρέψουμε, το ξέρω»

Το σύνθημα του... comeback έδωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, τονίζοντας πως η Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψει στα υψηλά της στάνταρ.

Σε πολύ κακή κατάσταση βρίσκεται τον τελευταίο μήνα η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες»... τρέχουν το χειρότερο τους σερί από την περίοδο που ανέλαβε ο Πεπ Γκουαρδιόλα τα ηνία της ομάδας, έχοντας συμπληρώσει έξι παιχνίδια δίχως νίκη, με απολογισμό πέντε ήττες και μια ισοπαλία.

Μπορεί αυτή τη στιγμή η Σίτι να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και να μη δείχνει ικανή για να αντιστρέψει άμεσα την κατάσταση, ωστόσο ο Γκουαρδιόλα φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα αντεπίθεσης. Ο Καταλανός τεχνικός δήλωσε πως η Σίτι θα επιστρέψει στα υψηλά της στάνταρ απόδοσης, ωστόσο παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει εάν αυτό θα συμβεί άμεσα.

«Θα επιστρέψουμε. Το ξέρω. Δεν γνωρίζω το πότε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε δεύτεροι στην Premier League, δεν βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση βάσει αποτελεσμάτων ωστόσο θεωρώ πως σε γενικές γραμμές έχουμε παίξει καλά, κάτι που δεν έχει αποδειχθεί αρκετό», τόνισε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

🔵❗️ Pep Guardiola: “We will be back, I know that. I don't know when. That is the truth”.



"We are second in the Premier alestable, we are not in a good moment in terms of results, but I have the feeling in general that we played more than decent, but not enough to win games".