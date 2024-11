Οι παίκτες της Λέστερ δεν πτοήθηκαν μετά την ήττα από την Τσέλσι (1-2) κι έκαναν πάρτι σε κλαμπ της Κοπεγχάγης κρατώντας ταμπέλα «Έντσο μού λείπεις», αφιερωμένη στον άλλοτε προπονητή τους.

Η Λέστερ υποχρεώθηκε σε εντός έδρας ήττα από την Τσέλσι με 1-2 στη 12η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο μερικοί παίκτες των Αλεπούδων δεν φάνηκε να πήραν κατάκαρδα αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Εθεάθησαν σε μπαρ τις Κοπεγχάγης λίγες ώρες μετά το ματς να διασκεδάζουν ξέφρενα, παρά το ότι η ομάδα τους «βυθίζεται» στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Την ίδια ώρα, ανακοινωνόταν και η απομάκρυνση του προπονητή τους, Στιβ Κούπερ, ο οποίος απολύθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το βίντεο που πρόδωσε τους παίκτες της Λέστερ αναρτήθηκε από τη δανέζικη ιστοσελίδα «Ekstra Bladet» και απεικονίζει τους ποδοσφαιριστές των Άγγλων να χορεύουν, να τραγουδούν και να ανοίγουν μπουκάλια σαμπάνιας στο νυχτερινό μαγαζί όπου βρέθηκαν. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, κρατούσε μία επιγραφή η οποία ανέφερε «Έντσο μού λείπεις». Το μήνυμα είχε αποδέκτη των άλλοτε τεχνικό τους, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι για να αναλάβει τα ηνία της Τσέλσι.

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως λόγω του ότι ο Μαρέσκα με τους παίκτες του είχε στερήσει κι άλλους βαθμούς από την αδύναμη φέτος Λέστερ μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Οι φίλαθλοι στα social media έκαναν λόγο για μία απαράδεκτη συμπεριφορά από πλευράς των ποδοσφαιριστών τους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η έξοδος είχε σκοπό έναν πρόωρο εορτασμό των Χριστουγέννων. Η διοίκηση δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ωστόσο φαίνεται ότι η αλλαγή προπονητή ήταν μία κίνηση που δεν άρεσε σε κάποια μέλη της ομάδας.

