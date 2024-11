Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Στιβ Κούπερ στον πάγκο της Λέστερ, με τον Ουαλό τεχνικό να αποχωρεί από τον πάγκο μετά από μόλις τέσσερις μήνες.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Λέστερ αποτελεί ο Στιβ Κούπερ. Το πέρασμα του Ουαλού από τον πάγκο των Αλεπούδων αποδείχθηκε σύντομο, καθώς ο σύλλογος αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία τους μόλις τέσσερις μήνες μετά την πρόσληψή του.

Τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαν φέρει τη Λέστερ στη 16η θέση της Premier League και επικίνδυνα κοντά στην επικίνδυνη ζώνη ώθησαν τη διοίκηση να πάρει δραστικά μέτρα, με τον πρώην προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ να πληρώνει το μάρμαρο.

«Λύσαμε τη συνεργασία μας με τον Στιβ Κούπερ, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του πρώτου προπονητή με άμεση ισχύ» αναφέρεται... ξερά στην ανακοίνωση των Αλεπούδων, οι οποίες ξεκινούν πλέον τις διεργασίες για την εύρεση νέου προπονητή.

Επί εποχής Κούπερ η Λέστερ μέτρησε δυο νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες στην Premier League, ενώ αποκλείστηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φάση των «16» του League Cup.

We have parted company with Steve Cooper, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.