Bild: «Η Τότεναμ θέλει τον Τζίμα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild», ο Στέφανος Τζίμας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Τότεναμ που θέλει να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή με τον 18χρονο σέντερ φορ.

Ο Στέφανος Τζίμας φαίνεται να έχει προσαρμοστεί γρήγορα στη Γερμανία, καθώς οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Νυρεμβέργης έχουν αφήσει τον σύλλογο εξαιρετικά ικανοποιημένο. Μέσα σε επτά συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας έχει ήδη βρει δίχτυα πέντε φορές, επομένως η ομάδα σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο του να τον κάνει μόνιμα δικό της.

Ο ανταγωνισμός που θα συναντήσει η Νυρεμβέργη, ωστόσο, είναι μεγάλος. Όσο περισσότερο βελτιώνεται ο 18χρονος επιθετικός, τόσες περισσότερες ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Νέο δημοσίευμα της «Bild» αναφέρει ότι πέραν της Γουέστ Χαμ, ακόμα ένα σύλλογος της Premier League είναι διατεθειμένος να τα δώσει όλα για όλα για να αποκτήσει τον νεαρό φορ που ανήκει στον ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για την Τότεναμ, που φαίνεται έτοιμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Τζίμα, πληρώνοντας τη ρήτρα των 18 εκατ. Ευρώ που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στους Γερμανούς και τον Δικέφαλο του Βορρά. Από την πλευρά της, η Νυρεμβέργη θέλει μεν να αγοράσει τον Έλληνα στράικερ, ωστόσο θα ήταν θετική στο να τον πουλήσει έπειτα σε κάποια ομάδα του Νησιού, εάν και εφόσον βγάλει κέρδος μεγαλύτερο από 20 εκατ. Ευρώ από αυτήν την μεταγραφή.

Tottenham are among the clubs interested in Greek striker Stefanos Tzimas, who Nurnberg plan to sign and immediately flip for a profit to the Premier League💰https://t.co/vi7nvrPR4t