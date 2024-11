Μετά την αθώωση από τις κατηγορίες βιασμού, ο Μπεντζαμίν Μεντί κέρδισε και τη δικαστική διαμάχη του με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία καλείται να πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των μισθών του που «πάγωσε» όσο ήταν υπόδικος.

Δικαίωση στη νομική διαμάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Μπεντζαμίν Μεντί, ο οποίος διεκδίκησε και θα λάβει βάσει του δικαστικού πορίσματος το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που κρατήθηκαν από τους Πολίτες το διάστημα που ήταν υπόδικος για τις κατηγορίες βιασμού.

Ο Γάλλος πρώην μπακ των Σίτιζενς ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Λοριάν, απαλλάχθηκε το καλοκαίρι του 2023 από τις κατηγορίες για βιασμό και απόπειρας βιασμού που του απαγγέλθηκαν το 2020 και το 2021 αντίστοιχα και στην προσπάθεια να σωθεί οικονομικά κινήθηκε μέσω της δικαστικής οδού για να διεκδικήσει τους μισθούς του που «πάγωσε» ο σύλλογος του Μάντσεστερ απ' την ημέρα της σύλληψής του, ύψους περίπου 14 εκατ. ευρώ!

Το δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση αποφάνθηκε ότι η Σίτι θα πρέπει να καταβάλει ένα μέρος των χρημάτων αυτών, παρά την προσπάθεια της Σίτι να υπερασπιστεί την κίνησή της επικαλούμενη πως ο Μεντί δεν ήταν σε θέση να εισπράξει τους μισθούς του καθώς βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση.

Όπως ανέφερε στην τελική απόφαση η δικαστής Τζοάν Ντάνλοπ, «ακόμα κι όταν ο Μεντί αφέθηκε ελεύθερος και ήταν ''πρόθυμος να εργαστεί'', τον εμπόδισαν από το να το πράξει προφασιζόμενοι λόγους όπως η αναστολή του από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και οι όροι αποφυλάκισης οι οποίοι όμως ήταν αναπόφευκτοι ή ακούσιοι από την πλευρά του. Υπό αυτές τις συνθήκες, και ελλείψει οποιασδήποτε εξουσιοδότησης στη σύμβαση με τον εργοδότη του για τυχόν παρακρατήσεις μισθού, ο αθλητής είχε δικαίωμα να πληρωθεί».

