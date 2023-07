Ο Μπέντζαμιν Μεντί κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο, για τις κατηγορίες περί βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης.

Αθώος κρίθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Μπέντζαμιν Μεντί, σε επανεκδίκαση για τις κατηγορίες περί βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης.

Ο Γάλλος διεθνής κατηγορήθηκε ότι βίασε μια 24χρονη γυναίκα στο δωμάτιο της έπαυλής του στο Cheshire τον Οκτώβριο του 2020.

Επιπλέον είχε κατηγορηθεί για απόπειρα βιασμού μιας 29χρονης στο σπίτι του δύο χρόνια νωρίτερα. Ο 28χρονος είχε αρνηθεί και τις δύο κατηγορίες και τελικά κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο στο Chester Crown Court, ενώ τόνισε ότι οι συναντήσεις ήταν συναινετικές.

Ο Μέντι έγινε ο πιο ακριβός αμυντικός στον κόσμο όταν η Σίτι πλήρωσε 52 εκατ. λίρες στη Μονακό για αυτόν το 2017. Κέρδισε τρία πρωταθλήματα με τους Πολίτες και ήταν μέλος της ομάδας της εθνικής Γαλλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2018. Έμεινε ελεύθερος από τον σύλλογο όταν έληξε το συμβόλαιό του στα τέλη Ιουνίου.

BREAKING: Footballer Benjamin Mendy has been found not guilty of rape and attempted rape.https://t.co/dpyeYqNacg



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hSwAdDISoH