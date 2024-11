Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η πλειοψηφία των φιλάθλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιθυμούν ένα νέο γήπεδο, παρά την ανακαίνιση του «Θεάτρου των Ονείρων».

Το «Ολντ Τράφορντ» είναι ένα από τα «στολίδια» του αγγλικού ποδοσφαίρου και το σπίτι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Ο σύλλογος δημοσίευσε τον περασμένο Σεπτέμβριο εικόνες καλλιτεχνών από ένα πιθανό έργο ανάπλασης του «Ολντ Τράφορντ» και έχει επισημάνει ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ενός γενικότερου σχεδίου ανάπλασης.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από σχετική έρευνα, η πλειοψηφία των οπαδών της Γιουνάιτεντ προτιμάει την κατασκευή ενός νέου γηπέδου, παρά την ανακαίνιση του εμβληματικού «Ολντ Τράφορντ». Πιο συγκεκριμένα, το 52% περισσότερων από 50.000 κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, μελών και εκτελεστικών μελών της ομάδας τάσσονται υπέρ του νέου «σπιτιού». Το 31% συμφωνεί με την ανακατασκευή. Από την έρευνα δεν έλειψαν και οι... αναποφάσιστοι, με το ποσοστό να φτάνει στο 17%, λογικό ωστόσο εάν σκεφτεί κανείς το δίλημμα που είχαν να επιλέξουν.

