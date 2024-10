Προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να θεωρείται ο Ρούμπεν Αμορί, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» τα βρήκαν σε όλα με τη Σπόρτινγκ και ο Πορτογάλος θα αναλάβει την πάγκο της αγγλικής ομάδας μετά το παράθυρο των εθνικών ομάδων μέσα στον Νοέμβρη.

Μόνο τα τυπικά απομένουν πλέον για την επισημοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τα έχει βρει σε όλα με την αγγλική ομάδα και το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τη ρήτρα των 10 εκατομμυρίων που έχει στο συμβόλαιο του με τα «λιοντάρια».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο και ο Πορτογάλος θα μετακομίσει στο Μάντσεστερ για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του αμέσως μετά το παράθυρο των εθνικών ομάδων μέσα στον Νοέμβρη. Ο Αμορίμ θα συνεχίσει μέχρι τότε στον πάγκο της Σπόρτινγκ και θα δώσει το «παρών» στα τρία ερχόμενα παιχνίδια απέναντι σε σε Εστρέλα, Μάντσεστερ Σίτι και Μπράγκα.

Από την πλευρά της η Γιουνάιτεντ θα πορευθεί με τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ σε ρόλο υπηρεσιακού, με τον Ολλανδό εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να κάθεται στον πάγκο με Τσέλσι, ΠΑΟΚ και Λέστερ.

🚨🔴 Rúben Amorim can be considered new Man United manager, confirmed.



Portuguese coach will start new #MUFC chapter during the international break;

documents to be signed this week.



Contract until 2027. Sporting to receive €10m clause — plus €1m for staff/30 days notice. pic.twitter.com/wIVcZyIL56