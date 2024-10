Η απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμοιαζε να έρχεται μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής. Μία... εύλογη κίνηση που δικαιολογούν οι αρνητικοί αριθμοί του Ολλανδού, με τον σύλλογο να ψάχνει τώρα τον διάδοχό του.

«Δεν ανησυχώ, στις τελευταίες μου έξι σεζόν πάντα υπάρχουν τίτλοι τον Μάιο κι αυτός είναι ο στόχος. Έχω οκτώ τίτλους σε έξι χρόνια, θα ολοκληρώσουμε με επιτυχίες τη σεζόν», δήλωνε στις αρχές του τρέχοντος μήνα ο Έρικ Τεν Χαγκ, σίγουρος ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα τον στήριζε κι ότι μαζί θα επέστρεφαν στις επιτυχίες.

Παρ' όλα αυτά, ο κύβος ερρίφθη και η απομάκρυνση του Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο της ομάδας είναι γεγονός.

Λίγες ώρες μετά την ήττα από τη Γουέστ Χαμ (27/10, 2-1), η διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων ανακοίνωσε αυτό που φαινόταν να... έρχεται και έμοιαζε αναπόφευκτο: Να απολύσει τον Ολλανδό, παρά το γεγονός ότι είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ έως το 2026 τέσσερις μήνες πριν.

Εννέα αγωνιστικές μετά την έναρξη της Premier League, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 14η θέση με μόλις έντεκα βαθμούς (3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες), ενώ στο Europa League μετράει τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς ούσα 21η στη βαθμολογία της League Phase.

Από την πρόσληψή του τον Ιούλιο του 2022, ερχόμενος από τον Άγιαξ, ο Τεν Χαγκ δεν μπόρεσε ποτέ να πείσει τον κόσμο της Γιουνάιτεντ ότι ήταν ο κατάλληλος το τιμόνι της ομάδας και να την επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αυτόν των επιτυχιών.

Οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο μπορεί να μην λένε πάντα την αλήθεια, αλλά όσον αφορά την περίπτωση του Τεν Χαγκ, μάλλον την λένε. 128 ματς, 70 νίκες, 23 ισοπαλίες και 35 ήττες. Σε επίπεδο Premier League, ο Ολλανδός είχε μόλις 1.72 πόντους ανά παιχνίδι όντας ένας από τους χειρότερους στην κατηγορία αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, στην μετά-Φέργκιουσον εποχή, ο Τεν Χαγκ έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμών μπροστά μόνο από τους Ντέιβιντ Μόγιες και Ραλφ Ράγκνικ (1.68, 1.54 βαθμοί ανά ματς). Καλύτερη συγκομιδή είχαν οι προκάτοχοί του Ζοσέ Μουρίνιο (1.89), Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (1.81), Λουίς Φαν Χάαλ (1.79), ενώ φυσικά στην κορυφή της λίστας είναι ο Σερ Άλεξ (2.16).

Erik ten Hag's record as Manchester United manager across all competitions 📊 pic.twitter.com/TLqR6uu03T