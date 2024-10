Παρά τις εικασίες σχετικά με το μέλλον του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Έρικ Τεν Χαγκ επιμένει ότι η ομάδα και ο ίδιος κινούνται σε μία κοινή γραμμή, κατηγορώντας τα Μέσα για «παραμύθια και ψέματα».

Το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εδώ και καιρό αμφίβολο, μετά το πολύ κακό ξεκίνημα της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Η Γιουνάιτεντ έχει νικήσει μόλις σε δύο από τα επτά ματς της Premier League, είναι 14η και η θέση του Ολλανδού... τρίζει για τα καλά. Οι Κόκκινοι Διάβολοι αντιμετωπίζουν το Σάββατο την Μπρέντφορντ (19/10, 17:00), με τον Τεν Χαγκ να χρειάζεται επειγόντως ένα θετικό αποτέλεσμα για να ηρεμήσει τα πνεύματα στο σύλλογο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά.



Στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με της Μέλισσες, ο Τεν Χαγκ πέρασε στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας ότι πορεύονται στο ίδιο μήκος κύματος με την ομάδα, καθώς επίσης πως όσα διαδίδουν τα βρετανικά Μέσα είναι ψέματα. Όλα αυτά, ενώ το όνομα του προπονητή της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ, ακούγεται τις τελευταίες ώρες στη Νησί ως αντικαταστάτης του Ολλανδού.

«Είμαστε στην ίδια σελίδα με τον σύλλογο, είμαι σίγουρος για αυτό. Το είπα πριν από τη διακοπή σε κάποιους δημοσιογράφους που μάλλον δεν με πίστεψαν, αφού είδα τα δημοσιεύματα. Εσωτερικά, η ομάδα είναι ήρεμη. Ο θόρυβος προέρχεται μόνο από ορισμένα Μέσα που δημιουργούν ιστορίες, παραμύθια και ψέματα.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πλάνο και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα έχει επιτυχία. Επομένως, παραμένουμε ήρεμοι. Είμαστε δυσαρεστημένοι με τη θέση που βρισκόμαστε, ήρθε η ώρα να πετύχουμε περισσότερα γκολ», δήλωσε ο Έρικ Τεν Χαγκ.

🗣️ "Internally at the club it's quiet"



Erik ten Hag is positive about Man Utd's future under his management 📈 pic.twitter.com/WDZDX9VjUl