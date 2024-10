Ασύλληπτη χαμένη ευκαιρία από τον Ντιόγο Νταλότ κόντρα στη Γουέστ Χαμ, με τον Πορτογάλο να αστοχεί σε κενό τέρμα και να θέτει γερή υποψηφιότητα για το blooper της σεζόν.

Στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται, όμως αυτό που... κατάφερε ο Ντιόγο Νταλότ κόντρα στη Γουέστ Χαμ ξεπερνάει κάθε προηγούμενο!

Στο 32΄του αγώνα και με το ματς στο 0-0, ο Μπρούνο Φερνάντες έβγαλε όμορφη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον συμπατριώτη του, ο οποίος ντρίμπλαρε τον αντίπαλο γκολκίπερ και είχε την εστία στο έλεός του.

Ο Πορτογάλος μάλιστα... πήρε το χρόνο του ώστε να μην βιαστεί και σπαταλήσει αυτή την ανεπανάληπτη ευκαιρία, όμως η ιστορία γράφτηκε διαφορετικά.

Ενώ οι αμυντικοί της Γουέστ Χαμ που τον κυνηγούσαν μάλλον είχαν αποδεχτεί τη μοίρα τους, ο Νταλότ με ένα άτσαλο τελείωμα έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια της ανυπεράσπιστης εστίας, θέτοντας γερή υποψηφιότητα για την χαμένη ευκαιρία της σεζόν.

Diogo Dalot won't want to see this one again 😮



It's still goalless at the London Stadium, despite Man Utd having this great opportunity to go ahead#WHUMUN pic.twitter.com/PwIg3xRPpV