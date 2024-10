Ζιντσένκο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Δεν θα τα παρατήσουμε, ενωμένοι θα φέρουμε την ειρήνη»

Μέσω μιάς εκ βαθέων συνέντευξης, ο Ζιντσένκο μίλησε για το πώς βιώνουν οι συγγενείς του και ο λαός της Ουκρανίας τον πόλεμο, καθώς και για τους πιο σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του, τις Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ.

Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, άνοιξε την καρδιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Guardian», όπου μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Ουκρανία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εκτός αυτού, αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι για να μιλήσει για την κατάσταση που επικρατεί στη γενέτρειά του και στον πόλεμο που συνεχίζεται, παρά το ότι προβάλλεται πλέον λιγότερο από τα media.

«Όλη η οικογένειά μου είναι στην Ουκρανία, αλλά νομίζω ότι είμαι πιο χρήσιμος εδώ παρά εκεί. Μπορώ να βγαίνω και να μιλάω για τον πόλεμο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν στο ουκρανικό πρωτάθλημα και ξαφνικά, όταν ακούγεται μια σειρήνα πρέπει να τρέξουν και να κρυφτούν στο καταφύγιο. Δείχνω αυτά τα βίντεο στους συμπαίκτες μου στην Άρσεναλ]και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ζούμε αυτή τη ζωή. Είναι τρελό. Κάθε φορά που διαβάζω τις ειδήσεις, προσεύχομαι να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος, γιατί ξέρω πόσοι άνθρωποι πέθαναν από αυτόν.»

«Ακόμα και το να βλέπω την ουκρανική σημαία σε ένα αυτοκίνητο, μου δίνει ώθηση και την πεποίθηση ότι δεν είμαστε μόνοι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποια κούραση με αυτόν τον πόλεμο. Αλλά, αν βάλετε τον εαυτό σας στη θέση μας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε, σωστά; Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να φέρουμε τη δικαιοσύνη και την ειρήνη.»

«Σήμερα το πρωί η θεία μου μου έστειλε ένα βίντεο», συνέχισε ο ο 27χρονος μπακ των Κανονιέρηδων, «εργάζεται σε παιδικό σταθμό για περισσότερα από 30 χρόνια. Το βίντεο δείχνει την ίδια μαζί με τα παιδιά πού κρυβόταν στο καταφύγιο από τις 7.30 μέχρι τις 10.30 επειδή ήχησε σειρήνα.»

Ο Ουκρανός παίκτης των Λονδρέζων μίλησε και για τους σταθμούς της καριέρας του, αναφέροντας ένα συγκεκριμένο περιστατικό που θυμόταν με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο Ισπανός τεχνικός των Citizens μετά το τρεμπλ του 2023, τού τηλεφώνησε για να τον ευχαριστήσει για τη συνεισφορά του στην ομάδα, παρά το ότι τότε ήταν ήδη παίκτης της Άρσεναλ.

Η συνεργασία του και η προπονητική φιλοσοφία του Μικέλ Αρτέτα ήταν ακόμα ένα θέμα το οποίο έθιξε ο Ζιντσένκο στη συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι τον... ζήλευε για τις ικανότητές του στο freestyle.

