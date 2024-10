Ο Ντέιβιντ Τζέιμς βρήκε τη λάθος περίσταση να θυμίσει τις ικανότητές του ως πρώην τερματοφύλακας, στερώντας από έναν νεαρό φίλο της Λίβερπουλ το γκολ μπροστά στο «KOP» και μάλιστα... πανηγυρίζοντάς το!

Η επανεμφάνιση του Ντέιβιντ Τζέιμς κάτω από τα γκολπόστ της Λίβερπουλ αντί να ξυπνήσει νοσταλγία για τους φίλους των Reds, τους εξαγρίωσε!

Ο παλαίμαχος κίπερ των Κόκκινων και της εθνικής Αγγλίας επέστρεψε στο πλαίσιο της καμπάνιας «Futuremakers» που προωθεί η «Standard Chartered» με στόχο το δέσιμο με την κοινότητα και στο ημίχρονο του ντέρμπι με την Τσέλσι φόρεσε γάντια για να αντιμετωπίσει μερικούς τυχερούς από τα έντεκα βήματα, αλλά το πήρε μάλλον λίγο πιο... σοβαρά από όσο έπρεπε.

Συγκεκριμένα, ο κάτοχος του ρεκόρ των περισσότερων επεμβάσεων σε πέναλτι στην Premier League (13) θέλησε να αποδείξει τον τίτλο του απέναντι σε ένα 11χρονο αγόρι, στερώντας του το όνειρο να σκοράρει μπροστά στο φημισμένο «KOP».

Ο Τζέιμς έπιασε το πρώτο πέναλτι και του έδωσε την ευκαιρία να εκτελέσει ξανά, μόνο και μόνο, όμως, για να του κάνει ακόμα πιο... πικρή την εμπειρία. Μάλιστα, μετά την απόκρουση γύρισε προς την εξέδρα και φάνηκε να το πανηγυρίζει.

David James brutally destroying an 11 year old child’s dream of scoring at Anfield by saving his penalty.



Top shithouse🤣🤣🤣 pic.twitter.com/7duwKEQfsX