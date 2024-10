Το «Riverside» παρέχει πισίνα, μπαρ, τρία εστιατόρια με μενού «Μισελέν» και άλλες VIP εμπειρίες, χαρίζοντας μια αξέχαστη premium εμπειρία στους φιλάθλους της Φούλαμ στο ανάλογο κόστος.

Η Φούλαμ αποκάλυψε πριν από λίγους μήνες τα σχέδια για τη δημιουργία του «The Riverside Stand». Μιας υπερπολυτελούς εξέδρας που θα ενώνει τις θέες του «Craven Cottage» στον ποταμό Τάμεση και τον αγωνιστικό χώρο, περιλαμβάνοντας από rooftop πισίνα μέχρι εστιατόρια με σεφ «μισελέν» και VIP μπαρ.

Η έναρξη της σεζόν σηματοδότησε και τα εγκαίνια ορισμένων από τους χώρους που απαρτίζουν αυτή την premium γηπεδική εμπειρία, ενώ έγιναν διαθέσιμες και οι τιμές των εισιτηρίων τα οποία θα ξεκινούν από τις 3.250 λίρες (3.900 ευρώ) και θα είναι διάρκειας δύο ή τριών ετών, περιλαμβάνοντας εξατομικευμένη θέση στην εξέδρα ανάλογα με την κάθε ζώνη.

Το φθηνότερο εισιτήριο για το «Riverside» σε βάζει στο «Matchday Plus». Ένα ειδικά διαμορφωμένο lounge bar στον δεύτερο όροφο με θέα το ποτάμι, χωρητικότητας 1.254 θέσεων. Στο πακέτο της τιμής περιλαμβάνονται τρία ποτά μέχρι το ημίχρονο και ένα σνακ.

Το αμέσως ακριβότερο εισιτήριο αφορά το «Dugout». Ένας χώρος στο υπόγειο του «Craven Cottage» διαμορφωμένος με γιγαντοοθόνες, ιδανικός για το pre-game και το ημίχρονο της αναμέτρησης όποτε και οι οπαδοί θα μπορούν να απολαμβάνουν την μπύρα, το κρασί ή το αναψυκτικό τους. Το «Dugout» έχει χωρητικότητα 530 ατόμων και το εισιτήριο κοστίζει 4.500 λίρες. Οι οπαδοί που κλείνουν θέση στο «Dugout» θα βλέπουν το ματς από τα καθίσματα που βρίσκονται πίσω και πάνω από τους πάγκους των δύο ομάδων.

Το «Matchday Plus» και το «Dugout» είναι οι μοναδικοί χώροι που έχουν ανοίξει ως τώρα. Οι υπόλοιποι θα είναι διαθέσιμοι προς κράτηση για το κοινό από τον Δεκέμβριο.

Next up is The Dugout. Located in the basement of the Riverside, it offers 'traditional small plates', drinks up to half-time and a "gaffer's perspective" behind the dugout (@CottageTactico's dream), but with a fan's spirit, whatever that means.



Yours for just £4,500+vat. 3/9 pic.twitter.com/fStjtm5dN9 October 16, 2024

Περνώντας το ισόγειο που είναι το σημείο υποδοχής, στον πρώτο όροφο οι φίλοι της Φούλαμ θα συναντήσουν το «Thames Bar Room» (χωρητικότητα 170 θεατών), ένα VIP μπαρ στο οποίο οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν έναν από τους θρύλους της ομάδας μετά το ματς, καθώς και τα τρία εστιατόρια «Originals» (156 θεατές) και «Brasserie» (116 θεατές) «Gourmet» (96 θεατές) με μενού επιμελημένα από σεφ με αστέρια Μισελέν.

Next up, we have the BA T5 Business Lounge... Sorry, The Originals. Here is "networking, reworked" with inclusive drinks, roaming plates and chef stations to keep you going through those high-level businessey things.



Yours for just £6,000+vat per seat per season. 5/ pic.twitter.com/VDYP6Z1Aui — Fulham Focus (@Fulham_Focus) October 16, 2024

Πρόκειται για διαφορετικούς χώρους με διαφορετική τιμή εισιτηρίου: για το VIP μπαρ «Thames» το κόστος είναι 5.250 λίρες, για το «Originals» 6.000 λίρες, για το «Brasserie» η τιμή ανεβαίνει στις 8.500 λίρες και το «Gourmet» αντιστοιχεί στο ακριβότερο εισιτήριο του «Riverside» αξίας 10.000 λιρών, στο πακέτο του οποίου περιλαμβάνεται και η ευκαιρία να συνομιλήσεις με έναν παίκτη της ομάδας μετά τον αγώνα!

Οι θέσεις του γηπέδου που βλέπουν τα «Gourmet» και «Brasserie» θεωρούνται οι καλύτερες του γηπέδου, στην «καρδιά» της κερκίδας, εξ ου και η αυξημένη τιμή σε συνδυασμό με τις γαστρονομικές παροχές.

We've made it, people. We've reached the tippy-top - The Gourmet.



Here, different Michelin Starred Chefs will rotate their menus to fill you up on matchday as a first-team player will pitch up and answer your questions.



Interested? Who wouldn't be?! Its £10,000+VAT. 8/9 pic.twitter.com/w8BoavW24P — Fulham Focus (@Fulham_Focus) October 16, 2024

Για το τέλος, το «Sky Deck», χωρητικότητας 465 θεατών. Στους τρεις υψηλότερους ορόφους, ο εν λόγω χώρος περιλαμβάνει rooftop πισίνα και all inclusive μπαρ με φαγητό και ποτό, ενώ σ' αυτόν θα διεξάγονται και πάρτι μετά τους αγώνες. Το εισιτήριο που δίνει πρόσβαση στο «Sky Deck» κοστίζει 7,750 λίρες