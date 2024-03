Η Φούλαμ γνωστοποίησε τα νέα της σχέδια για την εξέδρα «New Riverside Stand» που θα περιλαμβάνουν τρία εστιατόρια, μία πισίνα και πολλά ακόμη.

Η Φούλαμ ανακοίνωσε τα νέα σχέδια που έχει για την εξέδρα «New Riverside Stand» στην οποία σκοπεύει να κατασκευάσει το «Riverside», που θα προσφέρει μία αξέχαστη premium εμπειρία στους φιλάθλους της.

Αυτό θα περιλαμβάνει την κατασκευή τριών εστιατορίων, δηλαδή το «Gourmet» που θα έχει μενού με επιμέλεια σεφ με αστέρι μισελέν, το «Brasserie» και το «Originals», ένα ρουφ με μπαρ εν ονόματι «Sky Deck», μία πισίνα και το «Dug out», όπου θα γίνεται η ευκαιρία στους θεατές να κάθονται πίσω από το προπονητικό τιμ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ακόμη, θα φτιαχτεί δύο επιπλέον μπαρ, το «Thames Bar Room» και το «Matchday Plus».

Και επειδή μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, εδώ μπορείτε να δείτε το υπέροχο βίντεο που ανέβασε η ομάδα για το νέο της φαντασμαγορικό πρότζεκτ.

We are pleased to reveal details of our unparalleled matchday experiences!



Explore the Riverside: ⤵️