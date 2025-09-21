Η Φούλαμ επέβαλε την ισχύ της απέναντι στην Μπρέντφορντ και πήρε άνετα το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι (3-1) για να φτάσει στο δεύτερο διαδοχικό της τρίποντο στην Premier League.

Τι κι αν έμεινε πίσω στο σκορ; Η Φούλαμ έδειξε στο χορτάρι ποιος είναι το... αφεντικό στο Δυτικό Λονδίνο. Δεν άφησε περιθώρια στην Μπρέντφορντ και την υπέταξε με ανατροπή μέσα στο «Κρέιβεν Κότατζ» (3-1) για να πάρει τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στην Premier League και να ανέβει στην 7η θέση της βαθμολογίας. Τρίτη ήττα σε 5 αγωνιστικές για τις Μέλισσες, που προβληματίζουν φέτος.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Ντάμσγκααρντ στο 20' μετά από μεγάλο λάθος του Κινγκ, ωστόσο ένα εξαιρετικό δίλεπτο της ομάδας του Σίλβα ήταν αρκετό για να φέρει τα πάνω, κάτω. Στο 38' ο Ιγουόμπι ισοφάρισε και στο 40' με φοβερή πάσα βρήκε τον Γουίλσον ο οποίος εκτέλεσε με άψογο πλασέ για να ολοκληρώσει την ανατροπή. Το... καρφί στο φέρετρο της Μπρέντφορντ το έβαλε ένας δικός της παίκτης, ο Πίνοκ, που στο 50ο λεπτό άθελά του κάρφωσε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και ουσιαστικά την έβγαλε εκτός διεκδίκησης αποτελέσματος. Η Φούλαμ μάλιστα βρήκε και τέταρτο γκολ στο 59' με τον Μουνίζ, ωστόσο ακυρώθηκε μέσω VAR για επιθετικό φάουλ του Βραζιλιάνου.