Γκουαρδιόλα: «Η αγάπη που τρέφω για την Μπαρτσελόνα με καταστρέφει»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δήλωσε πως δεν θέλει να συναντήσει την Μπαρτσελόνα στο φετινό Champions League και τόνισε πως η αγάπη που τρέφει για τους «μπλαουγκράνα» τον... καταστρέφει.

Δεν αποτελεί μυστικό πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι... κολλημένος με την Μπαρτσελόνα. Μπορεί να έχει αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» από το 2012, ωστόσο ο Καταλανός δεν έχει βγάλει από την καρδιά του την Μπαρτσελόνα.

Αυτό τόνισε στη συνέντευξη που έδωσε στην «Che Tempo Che Fa». Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι δήλωσε πως δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο φετινό Champions League. Παράλληλα αναφέρθηκε στη μεγάλη αγάπη που τρέφει στην Μπαρτσελόνα την οποία χαρακτήρισε ομάδα της καρδιάς του και μάλιστα πρόσθεσε πως η αγάπη αυτή που τρέφει για τους «μπλαουγκράνα» τον... καταστρέφει.

«Ελπίζω να μην αντιμετωπίσω την Μπαρτσελόνα. Η αγάπη και η στοργή που τρέφω για την Μπαρτσελόνα με καταστρέφουν. Ήμουν τυχερός και χαρούμενος στην Μπαρτσελόνα, είναι η ομάδα της καρδιάς μου», δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

🔵🔴 Pep Guardiola: “I hope not to face Barça in Champions League. The love and affection I have for Barça destroys me”.



“I was lucky and happy in Barcelona, it’s the team of my heart”. pic.twitter.com/KJcZ1MiBmB