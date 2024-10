Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει καμία διάθεση να απολογηθεί για την κίνησή του να χτυπήσει με την μπάλα το κεφάλι του Γκάμπριελ στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ τον Σεπτέμβριο.

Το πρόσφατο ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ στο «Έτιχαντ» (22/09) είχε λήξει... επεισοδιακά, μετά την ισοφάριση σε 2-2 από τους Citizens στο φινάλε.

Ο Στόουνς είχε σκοράρει στις καθυστερήσεις και αμέσως μετά ο Χάαλαντ πήρε την μπάλα από το βάθος της εστίας του Ράγια και την πέταξε στο κεφάλι του Γκάμπριελ. Ο Νορβηγός ήταν σε έξαλλη κατάσταση, καθώς μερικά λεπτά ζήτησε τον λόγο από τον Μικέλ Αρτέτα λέγοντας στον ίδιο και τους παίκτες του να είναι... ταπεινοί, ενώ αργότερα ο Σίλβα μίλησε για... σκοτεινές τέχνες από πλευράς Gunners.

Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Νορβηγίας, ερωτηθείς για την συμπεριφορά του στη φάση εκείνη, ο Χάαλαντ έδωσε μία αφοπλιστική απάντηση:

«Δεν μετανιώνω για πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ήταν πάνω στην ένταση της στιγμής, έγιναν πολλά σε εκείνο το ματς. Πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, μένουν εκεί, έτσι είναι», είναι το σχόλιο του Νορβηγού.

