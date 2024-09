Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι απασφάλισαν με τις καθυστερήσεις των παικτών της Άρσεναλ και τα αγγλικά Μέσα έρχονται για να δώσουν τις απαντήσεις και να εξηγήσουν γιατί οι «κανονιέρηδες» είναι όντως οι «Βασιλιάδες» των «dark arts».

Χωρίς νικητή έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» αμύνθηκαν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να φύγουν με το μεγάλο διπλό κορυφής από το «Έτιχαντ», ωστόσο οι «πολίτες» βρήκαν απάντηση στις καθυστερήσεις και ισοφάρισαν με τον Τζον Στόουνς για το τελικό 2-2.

Ένα παιχνίδι το οποίο είχε και πολλά νεύρα. Τόσο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και μετά τη λήξη, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να τα βάζει με όλους μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που τα... έχωσαν στην Άρσεναλ ήταν και ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μέσος ρωτήθηκε για το αν η Άρσεναλ του Αρτέτα μπορεί να συγκριθεί με τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, που επίσης κόντραρε την ομάδα του Γκουαρδιόλα για καιρό, και δεν δίστασε να εξαπολύσει τα βέλη του κατά των Λονδρέζων, τονίζοντας πως οι «κανονιέρηδες» δεν παίζουν ποτέ για τη νίκη απέναντι στη Σίτι.

Στο στρατόπεδο της Σίτι επικράτησε μεγάλη γκρίνια όσον αφορά τις καθυστερήσεις των ποδοσφαιριστών της Άρσεναλ. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «έπαιξε» με τον ελεύθερο χρόνο σε όλο το δεύτερο μέρος προκειμένου να φτάσει στον στόχο της και μάλιστα σύμφωνα με τα στατιστικά του αγώνα, ο Ντάβιντ Ράγια «σπατάλησε» συνολικά εννιά λεπτά μόνο μέσω των ελεύθερων λακτισμάτων!

«Για το φίλαθλο κοινό το παιχνίδι ήταν ωραίο. Ίσως μερικά σημεία του αγώνα να μην ήταν ωραία. Νομίζω όμως πως είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Πώς να το πω; Τα dark arts. Ως ποδοσφαιριστής ή φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι δεν νιώθεις ευχάριστα όταν γίνονται καθυστερήσεις. Από την άλλη, ως προπονητής της Άρσεναλ θα πεις "καλό παιχνίδι"», δήλωσε ο Κάιλ Γουόκερ μετά το παιχνίδι.

Τι εννοεί ο Άγγλος με τον ορισμό «dark arts». Ο ορισμός αυτός έχει να κάνει με τις πτυχές της Άρσεναλ στο να κερδίζει χρόνο μέσα από τα παιχνίδια με διάφορους τρόπους. Οι Άγγλοι συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία και απέδειξαν πως πράγματι η Άρσεναλ είναι η «Βασίλισσα» των «dark arts». Οι «κανονιέρηδες» βρίσκουν τρόπους να «σπαταλούν» χρόνο στα παιχνίδια τους μέσα από τα «νεκρά σημεία» των αναμετρήσεων.

Η Άρσεναλ «σπαταλάει» σε κάθε «νεκρή» φάση κατά μέσο όρο 34 δευτερόλεπτα. Βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής στατιστικής κατηγορίας, ελάχιστα πιο πάνω από την Άστον Βίλα. Εάν ωστόσο «σπάσει» σε υποκατηγορίες το στατιστικό αυτό, γίνεται αντιληπτό πως η Άρσεναλ δεν... βλέπει κανέναν στα «dark arts».

🔴 On average, Arsenal delay restarts for 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲𝗿 than any other Premier League team so far this season. pic.twitter.com/3zDV6G6NFw