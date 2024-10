Ακόμα ένα όνομα ακούγεται ως πιθανό να διαδεχθεί τον Ερκ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε περίπτωση απόλυσης του Ολλανδού, και δεν είναι άλλο από τον Τόμας Τούχελ που παραμένει ελεύθερος.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει κάνει το χειρότερό της ξεκίνημα από το 1989/90, η διοίκηση έχει θέσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας σε πρώτο πλάνο, προγραμματίζοντας σύσκεψη προκειμένου να διαλευκανθεί το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στους Κόκκινους Διαβόλους.

Όσο η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, τόσο περισσότερα ονόματα πιθανών διαδόχων του Ολλανδού βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακόμα ένα άτομο έχει προστεθεί στη σχετική λίστα, σύμφωνα με το «Manchester United Evening News». Πρόκειται για τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος βρίσκεται ακόμα χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Μπάγερν Μονάχου.

Η διοίκηση των Άγγλων είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γερμανό προπονητή και το περασμένο καλοκαίρι, όταν σκεφτόταν να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Τεν Χαγκ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτό που κάνει τον Τούχελ πιο ενδιαφέροντα είναι το ότι είναι άμεσα διαθέσιμος σε περίπτωση που χρειαστεί να αναλάβει άμεσα καθήκοντα.

