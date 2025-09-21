Η ερώτηση που έγινε στον Αμορίμ και δεν μπόρεσε να απαντήσει από τα γέλια: «Σας άρεσε! Μην παραπονιέστε!

Ο Ρούμπεν Αμορίμ κλήθηκε να δώσει... εξηγήσεις σχετικά με τη δήλωσή του για τον Πάπα και την τακτική του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ίβηρα τεχνικό να ξεσπά σε γέλια.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μπορεί να διανύει μία κάκιστη περίοδο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τουλάχιστον αντιμετωπίζει τα πράγματα με χιούμορ. Ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων είχε μία κρίσιμη συνάντηση με τον Τζιμ Ράτκλιφ και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το τί ειπώθηκε μεταξύ τους. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι τού ζητήθηκε να αλλάξει το σύστημά του, δηλώνοντας ότι ούτε ο ίδιος ο Πάπας δε θα τον έπειθε να το κάνει αυτό.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη νίκη απέναντι στην Τσέλσι (2-1) εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος, ξεσπώντας μάλιστα σε γέλια με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου. Τον ρώτησε εάν είναι σε επαφές με τον Πάπα και φυσικά απάντησε πως το σχόλιό του επρόκειτο για μία πλάκα, κάτι το οποίο μπορεί να ξανακάνει έαν η ομάδα του συνεχίσει να νικά.

«Ήταν ένα αστείο και σας άρεσε, παιδιά! Μην παραπονιέστε, σας άρεσε. Ας προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το επόμενο ματς και θα σας κάνω άλλο ένα αστείο», είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος κόουτς.