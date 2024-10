Οι διοικητικοί ηγέτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να συζητήσουν για το θέμα του προπονητή και το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στο «τιμόνι» της ομάδας.

Στον «αέρα» εξακολουθεί να βρίσκεται το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν κάνει το χειρότερο τους ξεκίνημα από τη σεζόν 1989/90 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 14η θέση της βαθμολογίας της Premier League, ψάχνοντας τους τρόπους για να ξεκολλήσουν ενόψει και της δύσκολης συνέχειας.

Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Αγγλία, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη ώστε να αλλάξει άμεσα η κατάσταση στην ομάδα και για αυτό αναμένεται να συναντηθούν τα μέλη του συλλόγου την ερχόμενη Τρίτη ώστε να συζητήσουν για όλα τα ζητήματα. Φυσικά, το βασικότερο ζήτημα που θα συζητηθεί είναι το θέμα του προπονητή και το μέλλον του Τεν Χαγκ στην ομάδα.

Μέχρι στιγμής όλα μοιάζουν να κρέμονται από ένα τεντωμένο σκοινί. Οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ αναμένεται να συζητήσουν για τα προβλήματα και την κατάσταση της ομάδας, με το μέλλον του Τεν Χαγκ να βρίσκεται στον «αέρα» περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

