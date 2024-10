Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια στα οποία ανοίγει το σκορ με το... καλησπέρα μετράει η Μπρέντφορντ στην Premier League.

Η Μπρέντφορντ δεν αστειεύεται όταν λέει πως θέλει να μπαίνει στα παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και κάπως έτσι τρελαίνει κόσμο τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές στην Premier League. Η ομάδα του Φρανκ άλλωστε έχει μπορέσει να ανοίξει το σκορ στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα του αγώνα και στα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια!

