Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι της Βαλένθια, με τον Γεωργιανό ωστόσο να συνεχίζει τη φετινή σεζόν στις Νυχτερίδες υπό τη μορφή δανεισμού.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Λίβερπουλ γνωστοποίησε την απόκτηση του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι από τη Βαλένθια. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Reds από την επόμενη σεζόν, καθώς θα συνεχίσει να αγωνίζεται την τρέχουσα χρονιά στη La Liga και τις Νυχτερίδες ως δανεικός.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, με τη Λίβερπουλ να πληρώνει 30 + 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Μαμαρντασβίλι, ο οποίος βρίσκεται στη Βαλένθια από τον Ιανουάριο του 2022. Μέχρι στιγμής, μετράει 102 συμμετοχές και 31 clean sheets με τις Νυχτερίδες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό EURO 2024 με την εθνική Γεωργίας.

