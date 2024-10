Σημαντική απώλεια για τη Λίβερπουλ, καθώς ο Άλισον τραυματίστηκε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και αναμένεται να απουσιάσει για τουλάχιστον ένα μήνα.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Λίβερπουλ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, καθώς οι Reds είδαν τον Άλισον να τραυματίζεται και να αποχωρεί από το ματς ως αναγκαστική αλλαγή.

Στο 79΄ της αναμέτρησης συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος έπεσε στο έδαφος δίχως να μπορεί να συνεχίσει και τη θέση του πήρε το Τσέχος, Βίτεσλαβ Γιάρος, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Reds.

Αν και ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού, ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου ξεκαθάρισε πως δεδομένα πως ο Βραζιλιάνος θα λείψει για τον επόμενο μήνα, μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου.

Όπερ σημαίνει πως ο Άλσιον θα χάσει σίγουρα επτά ματς απέναντι σε Τσέλσι, Λειψία, Άρσεναλ, Μπράιτον (δις σε πρωτάθλημα και League Cup), Λεβερκούζεν και Άστον Βίλα.

Arne Slot says he doesn't expect Alisson to return until after the November international break.



Their fixtures until then 😬



Chelsea (H)

Leipzig (A)

Arsenal (A)

Brighton (A)

Brighton (H)

Leverkusen (H)

Villa (H) pic.twitter.com/s5V4V9fQa8