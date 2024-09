Η Άρσεναλ «έπαιξε» αρκετά με τον χρόνο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο ο Νταβίντ Ράγια το πήγε σε άλλο επίπεδο, σπαταλώντας σχεδόν δέκα λεπτά μόνο μέσω των ελεύθερων λακτισμάτων!

Χωρίς νικητή έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» αμύνθηκαν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να φύγουν με το μεγάλο διπλό κορυφής από το «Έτιχαντ», ωστόσο οι «πολίτες» βρήκαν απάντηση στις καθυστερήσεις και ισοφάρισαν με τον Τζον Στόουνς για το τελικό 2-2.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «έπαιξε» με τον ελεύθερο χρόνο σε όλο το δεύτερο μέρος προκειμένου να φτάσει στον στόχο της. Τόσο που ο Νταβίντ Ράγια «σπατάλησε» σχεδόν δέκα λεπτά αγώνα προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το Μάντσεστερ. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ξόδεψε συνολικά εννιά λεπτά αγώνα, μέσα από τα ελεύθερα λακτίσματα που είχε στη διάθεση του.

Συνολικά ο Ράγια εκτέλεσε 12 ελεύθερα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι. Κατά μέσο όρο ο Ράγια σπατάλησε 45 δευτερόλεπτα για κάθε ελεύθερο που είχε στη διάθεση του και συνολικά μπόρεσε να «κερδίσει» εννιά λεπτά παιχνιδιού.

