Εντυπωσιακό ρεκόρ κατέγραψε ο Λιουίς-Σκέλι κόντρα στην Αλβανία, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Αγγλία κι έγινε ο νεότερος που σκοράρει στο ντεμπούτο του με τα Λιοντάρια.

Με χρυσά γράμμα στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας κατάφερε να γράψει το όνομά του ο Λιούις- Σκέλι! O αριστερός μπακ της Άρσεναλ κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Αλβανία στο ντεμπούτο του με τα Τρία Λιοντάρια και παράλληλα κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα σε ηλικία 18 ετών και 176 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Αγγλίας που σκοράρει στο ντεμπούτο του, αφήνοντας πίσω τον Μάρκους Ράσφορντ που το είχε πετύχει σε ηλικία 18 ετών και 209 ημερών.

Ο νεαρός Άγγλος βρήκε δίχτυα, όταν ο Μπέλινγκχαμ με εξαιρετική κάθετη τον έβγαλε απέναντι από τον Θωμά Στρακόσια και με ψύχραιμο τελείωμα εκτέλεσε κάτω από το κορμί του τερματοφύλακα της ΑΕΚ για το 1-0.

A DREAM start for Myles Lewis-Skelly! 🔥



The Arsenal defender has surpassed Marcus Rashford's record of 18 years and 209 days v Australia in May 2016 ✨#BBCFootball #ThreeLions pic.twitter.com/Nw0T2SRuqB