Πρόθυμη να προχωρήσει στην κατεδάφιση του «Ολντ Τράφορντ» φέρεται να είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε περίπτωση που λάβει το «οκ» για το χτίσιμο ενός νέου γηπέδου.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει προαναγγείλει πολλές αλλαγές εδώ και καιρό, όσον αφορά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος στοχεύσει στην άνοδο των «κόκκινων διαβόλων» και στην επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που προβληματίζουν τον Ράτκλιφ είναι το «Ολντ Τράφορντ».

Το «Θέατρο των Ονείρων» δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση τα τελευταία χρόνια και η νέα διοίκηση της Γιουνάιτεντ πιστεύει πως πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές όσον αφορά το «σπίτι» της ομάδας. Σύμφωνα με την «Daily Mail», στο στρατόπεδο της Γιουνάιτεντ υπάρχει η διάθεση της κατεδάφισης του ιστορικού γηπέδου της ομάδας. Όπως αποκαλύπτει το αγγλικό Μέσο, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ δεν έχει πρόβλημα να προχωρήσει στην κατεδάφιση του «Ολντ Τράφορντ», εάν λάβει το «οκ» από την κυβέρνηση για το χτίσιμο ενός άλλου γηπέδου 100.000 θέσεων το οποίο θα αποτελεί το... Γουέμπλεϊ του Βορρά.

Μάλιστα, μέσα στις επόμενες ημέρες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα στείλει σε όλα τα μέλη και τους κατόχους διαρκείας ένα mail, μέσω του οποίου θα ζητήσουν τη γνώμη των φιλάθλων της ομάδας για τη συγκεκριμένη ιδέα.

Man United will DEMOLISH Old Trafford if their new £2bn stadium plan goes ahead 😳🏟️ pic.twitter.com/7HEEu3Bx8j