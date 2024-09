Ο Μάνουελ Ακάνζι μίλησε για τη νέα φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι μετά το παιχνίδι με την Ίντερ και παρότι την χαρακτήρισε ωραία, δήλωσε ότι οι αποχρώσεις τον μπέρδεψαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να δίνει πάσα στον επόπτη αντί στον Μπερνάρντο Σίλβα.

Το επίσημο ντεμπούτο της έκανε το βράδυ της Τετάρτης η νέας φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι η οποία είναι εμπνευσμένη από τους Oasis. Οι ποδοσφαιριστές του Πεπ Γκουαρδιόλα φόρεσαν για πρώτη φορά τη φανέλα των... Oasis στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ίντερ, με τη νέα εμφάνιση να συγκεντρώνει πολλά θετικά σχόλια στα social media.

Την άποψη αυτήν έχει και ο Μάνουελ Ακάνζι. Ο Ελβετός στόπερ ωστόσο είχε διαφορετικά προβλήματα, όσον αφορά τις αποχρώσεις της φανέλας. Ο Ακάνζι τόνισε ότι του αρέσει η νέα φανέλα της ομάδας τους, ωστόσο αποκάλυψε πως κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπέρδεψε τον επόπτη της αναμέτρησης με τον Μπερνάρντο Σίλβα με αποτέλεσμα να δίνει πάσα στον βοηθό.

«Μου αρέσει πολύ. Την είχα δει καιρό τώρα, πριν γίνει η παρουσίαση της. Βέβαια σε μια φάση μπέρδεψα τον διαιτητή με τον Μπερνάρντο Σίλβα και έδωσα πάσα σε εκείνον. Κατά τα άλλα μου αρέσει πολύ η εμφάνιση και περιμένω να την φορέσουμε ξανά», δήλωσε ο Ακάνζι.

Manuel Akanji:



“In one action I got confused with the referee on the side, I thought it was Bernardo Silva so I passed the ball to him.”pic.twitter.com/eq9eVSbVve