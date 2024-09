Σημαντικό πλήγμα για την Μάντσεστερ Σίτι, αφού ο Νέιθαν Άκε θα χρειαστεί να μείνει εκτός μέχρι την επιστροφή από το επόμενο διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Αρκετές ειδήσεις έβγαλε η σημερινή συνέντευξη Τύπου του Πεπ Γκουαρδιόλα για το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπρέντφορντ, το οποίο θα λάβει χώρα το Σάββατο (14/09-17:00). Ο Καταλανός τεχνικός αρχικά αποκάλυψε πως ο Νέιθα Άκε τελικά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είχε τραυματιστεί και αποχωρήσει με φορείο στον αγώνα της πατρίδας κόντρα στην Γερμανία για το Nations League και τελικά θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης μέχρι και την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο, δηλαδή για περίπου ένα μήνα.

PEP 💬 (On Nathan Ake) He's injured. I think it will be until the next international break.

Ο Καταλανός τεχνικός εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με την συμμετοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ στο παιχνίδι με τις «μέλισσες», αφού εκείνος και η οικογένειά του πενθούν για την απώλεια ενός προσφιλού τους προσώπου και δεν κανείς δεν ξέρει ακόμη αν εκείνος θα είναι έτοιμος, περισσότερο πνευματικά για να αγωνιστεί.

PEP 💬 It was a tough moment for him [Erling Haaland] and his family. It was sad news... Our thoughts are with him and his family. We will see tomorrow if he is mentally and physically able to play.