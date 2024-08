Σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από ολόκληρη την ενδεκάδα της Ίπσουιτς είναι η χρηματιστηριακή αξία του Έρλινγκ Χάαλαντ σύμφωνα με το Transfermarkt.

Το δεύτερο της παιχνίδι για τη φετινή Premier League δίνει σήμερα η Μάντσεστερ Σίτι. Μετά την άνετη πρεμιέρα απέναντι στην Τσέλσι στο Λονδίνο, η πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει στο «Έτιχαντ» τη νεοφώτιστη Ίπσουιτς σε ένα ματς που θυμίζει μάχη ανάμεσα στον Δαβίδ και Γολιάθ.

Από όλες τις απόψεις. Τόσο από την πλευρά του στάτους και της δυναμικής των δύο ομάδων, όσο και από τη χρηματιστηριακή τους αξία στο Transfermarkt. Η Σίτι κατέχει την ομάδα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από όλα τα κλαμπ της Premier League στο Transfermarkt. Η ενδεκάδα που αναμένεται να παρατάξει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο σημερινό παιχνίδι κοστολογείται στις 784 εκατομμύρια λίρες, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να φιγουράρει στην κορυφή των ονομάτων με αξία 153 εκατομμυρίων.

Από την άλλη, ολόκληρη η ενδεκάδα της Ίπσουιτς δεν φτάνει ούτε στις 70 εκατομμύρια λίρες. Σύμφωνα με το Transfermarkt η ενδεκάδα των νεοφώτιστων ανέρχεται στις 64 εκατομμύρια λίρες. Και για να γίνει πιο αντιληπτή αυτή η μεγάλη διαφορά, αξίζει να σημειωθεί πως μόνος του ο Χάαλαντ αξίζει 2,5 φορές παραπάνω από ολόκληρη την ενδεκάδα της Ίπσουιτς!

