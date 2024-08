Σύμφωνα με το «Athletic», η Άρσεναλ απέρριψε πρόταση του Άγιαξ για δανεισμό του Άαρον Ράμσντεϊλ.

Ο Άγιαξ προσέγγισε την Άρσεναλ προκειμένου να πάρει με τη μορφή δανεισμού τον Άαρον Ράμσντεϊλ.

Οι «Κανονιέρηδες» όμως απέρριψαν αυτή την προοπτική καθώς προτιμούν να προχωρήσουν σε κανονική μεταγραφή και όχι δανεισμό του έμπειρου πορτιέρε. Ο «Αίαντας» ωστόσο, όπως αναφέρει ρερπορτάζ του «Athletic», παραμένει αισιόδοξος για την υπόθεση.

Πιο αναλυτικά, η Άρσεναλ, η οποία μονιμοποίησε την υπογραφή του Ράγια τον περασμένο μήνα, θα προτιμούσε να πουλήσει τον 26χρονο Άγγλο κίπερ αυτό το καλοκαίρι - και έχει βάλει στη λίστα της τον Ζοάν Γκαρσία της Εσπανιόλ ως πιθανό αντικαταστάτη.

Από πλευράς του, ο πορτιέρε θέλει να παραμείνει και να διεκδικήσει τη θέση του στην πρώτη ομάδα.

Καθοριστικές εξελίξεις αναμένοντες τις επόμενες εβδομάδες, ενόψεικαι της καταληκτικής ημερομηνίας, στις 30 Αυγούστου.

🚨 EXCL: Arsenal reject approach from Ajax to sign Aaron Ramsdale. Initial loan turned down - #AFC rather 26yo England int’l leaves permanently this summer but #Ajax retain interest/optimism. Espanyol keeper Joan Garcia potential replacement @TheAthleticFC https://t.co/Dm2G13Boaw pic.twitter.com/SjIzxSm3aD