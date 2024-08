Η Λάτσιο έχει στα χέρια της πρόταση 20 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα γκολκίπερ, Χρήστο Μανδά!

Τα τελευταία 24ωρα είχε γίνει γνωστό από ιταλικά media, ότι η Λάτσιο περιμένει μια πρόταση ύψους 20 εκατομμύριων για τον Χρήστο Μανδά από ομάδα της Premier League, χωρίς να γίνεται γνωστό για ποιον σύλλογο μιλάμε.

Σήμερα (13/08), η ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero», αναφέρει σε ρεπορτάζ της ότι η Γουλβς κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον Έλληνα τερματοφύλακα!

Πιο αναλυτικά, σημειώνει ότι οι «Λύκοι» είναι πρόθυμοι να εκταμιεύσουν ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον 22χρονο πορτιέρε, προσφορά που η ομάδα του Κλαούντιο Λοτίτο θα δυσκολευτεί πολύ να αρνηθεί!

Το ποσό αυτό είναι ακριβώς αυτό που ήθελε η Λάτσιο για να πουλήσει τον παίκτη και ένας βασικός λόγος γι' αυτό είναι το κεφαλαιακό κέρδος που θα αποκομίσει από την αποχώρηση, καθώς ο Έλληνας κίπερ ήρθε στον σύλλογο από τον ΟΦΗ με ένα ποσό που δεν ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ.

