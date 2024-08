Ολοκλήρωσε το «μπαμ» με Τοντιμπό η Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαν-Κλερ Τοντιμπό από την Νις με την μορφή δανεισμού και υποχρεώτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι με 40 εκατ. ευρώ.

Μεταγραφών συνέχεια για την Γουέστ Χαμ, που έκλεισε το εκπληκτικό ντεμαράζ των τελευταίων ημερών, ανακοινώντας και την απόκτηση του Ζαν-Κλερ Τοντιμπό, τον οποίο ήθελε και η Γιουβέντους.

Τα «σφυριά» έκλεισαν μόλις χθες την συμφωνία για τον 24χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό δίνοντας τα χέρια με την Νις για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για την σεζόν αυτή και την αγορά του το επόμενο καλοκαίρι μέσω υποχρεωτικής οψιόν για ένα ποσό που θα φτάσει συνολικά τα 40 εκατ. ευρώ. Η γαλλική ομάδα θα διατηρήσει μάλιστα και ποσοστό μεταπώλησης.

Μπορεί ο Τοντιμπό να είναι μόλις 24 ετών, ωστόσο έχει ήδη προλάβει να φορέσει τις φανέλες των Τουλούζ, Μπαρτσελόνα, Σάλκε και Μπενφίκα.

Η ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ:

West Ham United is delighted to announce the signing of France international defender Jean-Clair Todibo 🇫🇷



The 24-year-old joins the Hammers from Ligue 1 club OGC Nice on an initial season-long loan, with an option to make the transfer permanent in summer 2025.