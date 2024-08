Ο Φαν Νίστελροϊ ξανά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πώς ο Ολλανδός killer χτίζει την προπονητική του καριέρα

Ο μεγάλος Ρουντ Φαν Νίστελροϊ φοράει ξανά το έμβλημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Θάνος Σαρρής γράφει για την προπονητική του πορεία, τις επιρροές και τον ανανεωμένο πάγκο του Τεν Χαγκ.

Η αναδόμηση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε συνεννόηση με τον μικρομέτοχο -από τον Φεβρουάριο- της INEOS, δεν περιελάμβανε τελικά την αντικατάσταση του Έρικ Τεν Χαγκ στην τεχνική ηγεσία. Έφερε όμως αρκετές και σημαντικές αλλαγές τριγύρω του, τον Άσγουορθ αθλητικό διευθυντή, τον Γουίλκοξ τεχνικό διευθυντή, τον Ομάρ Μπεράντα που ήταν σημαντικό κομμάτι της «επανάστασης» στη Μάντσεστερ Σίτι σε ρόλο CEO.

Άλλαξε, παράλληλα αρκετά και το τεχνικό επιτελείο, καθώς στο πλευρό του Τεν Χαγκ βρέθηκαν τρεις τέως πρώτοι προπονητές: Ο συμπατριώτης του Ρενέ Χάκε, που άφησε τον πάγκο της Γκο Αχέντ Ίγκλς για να γίνει ασίσταντ. Ο Σουηδός Αντρέας Γκέοργκσον, που έφυγε από πρώτος στη Λίλστρομ για να γίνει first team coach. Και φυσικά, το μεγάλο όνομα: Ο Ρουντ Φαν Νίστελροι, που αποχώρησε από την Αϊντχόφεν για να αποτελέσει τον δεύτερο assistant του Τεν Χαγκ.

Στην παρέα τους θα ήταν και ο Στιβ ΜακΛάρεν, αλλά αποφάσισε πριν από λίγες μέρες να αναλάβει την Εθνική Τζαμάικας. Έχοντας προσωπική... καψούρα με τον Φαν Νίστελροϊ τον καιρό που μάτωνε τα αντίπαλα δίχτυα, η επιστροφή του σε μια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που βρίσκεται σε διαδικασία σημαντικών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα του management, αυτομάτως ανέβασε το ενδιαφέρον μου για το κλαμπ. Πώς όμως πορεύεται ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» προπονητικά;

O Ρουντ δεν κρέμασε τα χρυσά ποδοσφαιρικά του παπούτσια και εμπειρικά αποφάσισε να καθίσει στον πάγκο. Για την ακρίβεια, δεν σκεφτόταν καν ότι θα μπορέσει να γίνει προπονητής. Ήταν στην τελευταία του σεζόν με τη Μάλαγα, όταν ο Μανουέλ Πελεγκρίνι του ζήτησε να συμμετέχει στο πλευρό του σε κάποιες ασκήσεις και τότε η σπίθα άναψε μέσα του. Η πορεία του, μέχρι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν σταδιακά και μεθοδική. Έκατσε στο πλευρό ανθρώπων που σεβόταν προπονητικά, όπως ο Γκους Χίντινκ, του οποίου ήταν βοηθός στην Εθνική Ολλανδίας από το 2014 μέχρι το 2016. Ήταν τότε, που ολοκλήρωσε και τα προπονητικά διπλώματα, στην ίδια «σειρά» με τον Γιάαπ Στάμ και τον Μαρκ Φαν Μπόμελ. Δούλεψε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της PSV μέχρι να φτάσει στους άντρες και όταν τον Δεκέμβριο του 2021 αποχώρησε ο Σμιντ είπε ότι ακόμα δεν ήταν έτοιμος για την πρώτη ομάδα. Ο Μαρσέλ Μπραντς, που ανέλαβε τη θέση του γενικού διευθυντή, ήταν εκείνος που τον έπεισε. Παραιτήθηκε από τον σύλλογο ένα ματς πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη υποστήριξης.

Ο 48χρονος έμαθε πολλά από τον Φοπ νε Χάαν, ο οποίος δεν είναι τόσο μεγάλο όνομα εκτός Χέρενφεν, αλλά οδήγησε το σύλλογο για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Champions League βοήθησε πολύ τον Φαν Νίστελροϊ στη σεζόν που πέρασε στους Superfriezen. Και, ως κερασάκι, μελέτησε ενδελεχώς τη μεθοδολογία του Μαρσέλο Μπιέλσα. Διάβασε τα βιβλία του, ανέλυσε τις προπονήσεις του, γνώρισε την προσέγγισή του. Ο έλεγχος του παιχνιδιού και η κατοχή έγιναν τα στοιχεία που ξεχώρισαν. Θέλει να δημιουργεί κενά από τα άκρα και να εκμεταλλεύεται τα «φτερά». Του αρέσει να εξελίσσει τους νεαρούς. Μελετά το πρες του αντιπάλου και δίνει έμφαση στη δημιουργία συνθηκών υπεραριθμίας. Σύμφωνα με τον Τζόνι Έβανς, ο οποίος τον συναντά ξανά στο Κάρινγκτον, «είναι παθιασμένος και με την αμυντική οργάνωση».

