Η επιστροφή του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι γεγονός, με τον Ολλανδό να πιάνει δουλειά στο πλάι του Έρικ Τεν Χαγκ, ως βοηθός προπονητή.

Επίσημη είναι η επιστροφή του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» θα βρεθεί στο πλευρό του Έρικ Τεν Χαγκ, στη θέση του βοηθού προπονητή, μαζί με τον συμπατριώτη του Ρενέ Χάκε.

Στις δηλώσεις του, ο Τεν Χαγκ φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ένταξη των δύο Ολλανδών στο τεχνικό επιτελείο της Γιουνάιτεντ.

«Χαίρομαι που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο έργο μας, προσθέτοντας πλούσια εμπειρία, γνώσεις και νέα ενέργεια στο προσωπικό. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανανέωση της προπονητικής ομάδας, καθώς επιδιώκουμε να χτίσουμε πάνω στα επιτεύγματα των δύο τελευταίων ετών και να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο», ήταν τα λόγια του Ολλανδού τεχνικού.

