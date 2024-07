Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, τόσο ο Κώστας Τσιμίκας όσο και η Λίβερπουλ δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο του «διαζυγίου» ανάμεσα τους.

Στη Λίβερπουλ φαίνεται πως θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ βρίσκεται στο Μέρσεϊσαϊντ από το καλοκαίρι του 2020 και σύμφωνα με τους Άγγλους, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιθυμία αποχώρησης, ούτε από τη δική του πλευρά, αλλά ούτε από τη μεριά της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του «Liverpool ECHO», ο Κώστας Τσιμίκας και η Λίβερπουλ δεν εξετάζουν αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο του «διαζυγίου». Ο Έλληνας άσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από τη Λίβερπουλ η οποία δαπάνησε 13 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό.

Από τότε ο Τσιμίκας έχει φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ 86 φορές, μετρώντας 16 ασίστ και τέσσερις τίτλους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του FA Cup το 2022, όταν πέτυχε το νικητήριο πέναλτι απέναντι στην Τσέλσι στη «ρωσική ρουλέτα».

