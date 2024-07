Η FA σκέφτεται το ενδεχόμενο να προσλάβει υπηρεσιακό προπονητή για τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας και να προσεγγίσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα για... μόνιμο, όταν αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά την αποχώρηση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ από τον πάγκο της Αγγλίας ύστερα από 8 χρόνια στο «τιμόνι» της εθνικής, η FA σχεδιάζει ήδη την επόμενη μέρα, αναζητώντας τον διάδοχο του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή.

Μία από τις εναλλακτικές του εξετάζουν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, ακούει στο όνομα... Πεπ Γκουαρδιόλα. Σύμφωνα με την Independent, η FA θα προσπαθήσει να πείσει τον Ισπανό τεχνικό να αναλάβει την Αγγλία, εάν τελικά αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι το 2025.

Αυτό σημαίνει πως, μέχρι τότε, θα χρειαστεί διορίσει έναν προσωρινό προπονητή για τον πάγκο των Τριών Λιονταριών, με τον Λι Κάρσλεϊ να μοιάζει ως πιθανή επιλογή. Ο Κάρσλεϊ είναι από το 2021 τιμόνι της U21 της Αγγλίας με την οποία κατέκτησε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει και την U20.

