Ο 20χρονος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ράντεκ Βίτεκ, έκλεψε την παράσταση στην ήττα των «κόκκινων διαβόλων» από την Ρόζενμποργκ (15/07, 0-1), με τους οπαδούς να τον... εκθειάζουν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα από την Ρόζενμποργκ στο χθεσινό φιλικό προετοιμασίας (15/07), με τους φιλάθλους των «κόκκινων διαβόλων» να επικρίνουν την εμφάνιση της ομάδας τους.

Ωστόσο, ένας από τους ποδοσφαιριστές που διέφυγαν των αρνητικών σχολίων ήταν ο 20χρονος τερματοφύλακας Ράντεκ Βίτεκ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ τον ξεκίνησε ως βασικό και, μάλιστα, δεν τον αντικατέστησε, με τον νεαρό να αγωνίζεται για 90 λεπτά. Μπορεί να δέχθηκε στις καθυστερήσεις το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αλλά η απόδοσή του ήταν τέτοια που έκανε τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ να τον αποθεώσουν.

Ο Τσέχος, που παίζει στην U21 της Γιουνάιτεντ, ήταν από τους μόνους... διασωθέντες στη φιλική ήττα, αποσοβώντας το γκολ σε αρκετές περιπτώσεις, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 7 επεμβάσεις στο ματς.

Εντυπωσιασμένοι οι φίλαθλοι των «κόκκινων διαβόλων», εκθείασαν τον πιτσιρικά σε σχόλια σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον ακόμη και ως δεύτερο Τζιανλουίτζι Μπουφόν!

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που υποστήριξαν ότι ο Βίτεκ θα έπρεπε να παίζει ως βασικός στη θέση του Αντρέ Ονάνα.

If Bayindir leaves, Vitek should be given the back up spot and it would save us money, I really think that he can challenge Onana