Η Ίπσουιτς είχε επιχειρήσει να κάνει δικό της τον Φώτη Ιωαννίδη με 25 εκατ. ευρώ, ωστόσο φαίνεται πως αφήνει στην άκρη αυτή την υπόθεση, για να τελειώσει τη μεταγραφή του 21χρονου φορ Λίαμ Ντέλαπ από τη Μάντσεστερ Σίτι με τα ίδια χρήματα.

Πίεσε, προσπάθησε, αλλά η Ίπσουιτς έμεινε με την... επιθυμία. Οι Tractor Boys, που επέστρεψαν στην Premier League μετά από 22 χρόνια, επιχείρησαν να προσγειώσουν στην Αγγλία τον περιζήτητο Φώτη Ιωαννίδη, καταβάλλοντας δύο προτάσεις ύψους 22,5 και 25 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Αμφότερες ωστόσο απορρίφθηκαν από τον Παναθηναϊκό και η Ίπσουιτς φαίνεται πως έκλεισε στο ντουλάπι την υπόθεση του Έλληνα σέντερ φορ.

🚨 Ipswich Town reach agreement with Manchester City to sign Liam Delap. Fee

£15 + £5m. 21yo England youth int’l set to do medical on Weds. Personal terms no problem. #MCFC have similar agreement with Southampton but striker has chosen #ITFC @TheAthleticFC https://t.co/awAngUu8S4