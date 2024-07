Η Νότιγχαμ Φόρεστ γνωστοποίησε την απόκτηση του Κάρλος Μιγκέλ από την Κορίνθιανς αντί 4 εκατ. ευρώ.

Ο Κάρλος Μιγκέλ είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού επισημόποιησε μία συμφωνία που είχε κλείσει εδώ και αρκετές μέρες, πληρώνοντας 4 εκατ. ευρώ στην Κορίνθιανς.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ήρθε στην ομάδα για να πάρει θέση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος κατέληξε στην Νιουκάστλ μέσω του deal για τον Έλιοτ. Το μόνο που απομένει είναι να λάβει ο παίκτης την άδεια εργασίας του, κάτι που αποτελεί τυπικά διαδικασία στο σημείο που έχουμε φτάσει, αφού είχε ήδη γίνει από πριν ο σχετικός έλεγχος αναφορικά με το αν πληροί τα κριτήρια.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Κάρλος Μιγκέλ έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

We are delighted to announce the signing of Brazilian goalkeeper Carlos Miguel ✍️