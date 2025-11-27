Η Λιόν διέλυσε 6-0 τη Μακάμπι, η Νότιχαμ πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μάλμε και ο Καρέτσας με το απίθανο τέρμα έδωσε τη νίκη στην Γκενκ.

Μπολόνια - Ζάλτσμπουργκ 4-1

Εντυπωσιακή η Μπολόνια, διέλυσε με 4-1 τη Ζάλτσμπουργκ και πήρε βαθμολογική ανάσα. Ηταν η δεύτερη νίκη για τους Ροσομπλού, που μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Ο Οντγκααρντ άνοιξε το σκορ, ωστόσο ο Βέρτεσεν έφερε το ματς στα ίσα για τους Αυστριακούς. Ο Νταλινγκα και ο Μπερναρντέσκι έδωσαν αέρα δυο τερμάτων και ο Ορσολίνι στο 86' διαμόρφωσε το 4-1.

Μπέτις - Ουτρέχτη 2-1

Αήττητη η Μπέτις, πέρασε το εμπόδιο της Ουτρέχτης και βρέθηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, οι Ολλανδοί έπεσαν στην 32η. Μελανό σημείο ο σοβαρός τραυματισμός του Ισκο. Ο Κούτσο Ερνάντες άνοιξε το σκορ, ενώ στο 50ο λεπτό ο Εζαλζουλί πέτυχε το 2-0. Ο Ροντρίγκες έβαλε στο κόλπο την Ουτρέχτη, αφού μείωσε σε 2-1. Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν με τον Μούρκιν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα 1-0

Σημαντική εντός έδρας νίκη 1-0 επί της Στεάουα πέτυχε ο Ερυθρός Αστέρας, παρά το γεγονός πως έπαιξε για μεγάλο διάστημα με δέκα παίκτες. Ο Ουτσένα αποβλήθηκε στο 27', ωστόσο ο Ντουάρτε με γκολ στο 50ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-0 για τους Σέρβους που βρέθηκαν στην 22η θέση.

Γκο Αχέντ - Στουτγκάρδη 0-4

Τεσσάρα στην Ολλανδία για τη Στουτγκάρδη και εκτόξευση στη 12η θέση. Οι Γερμανοί ήταν εξαιρετικοί και δεν άφησαν περιθώρια στους κυπελλούχους Ολλανδίας. Ο Λέβελινγκ με γκολ στο 20' και στο 35' έδωσε αέρα δυο τερμάτων. Στο 59' ο Κανούς σημείωσε το 3-0 και στις καθυστερήσεις ο Μπουανανί διαμόρφωσε το 4-0.

Άστον Βίλα - Γιούνγκ Μπόις 2-1

Την τέταρτη νίκη στη League Phase πέτυχε η Άστον Βίλα, καθώς επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Γιούνγκ Μπόις. Οι Βίλανς ήταν καλύτεροι, πίεσαν και ο Μάλεν έκανε τη διαφορά. Στο 27' άνοιξε το σκορ και στο 42' σημείωσε το 2-0. Οι Ελβετοί άργησαν να αντιδράσουν, με τον Μοντέιρο απλά να μειώνει στις καθυστερήσεις.

Ρόμα - Μίντιλαντ 2-1

Η Ρόμα έβαλε φρένο στη Μίντιλαντ, αφού την υποχρέωσε στην πρώτη απώλεια βαθμών. Οι Τζαλορόσι επικράτησαν 2-1 στη Ρώμη και πέτυχαν την τρίτη νίκη στη διοργάνωση. Στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τσιμίκας πήρε θέση στο βασικό σχήμα. Ο Ελ Ανιουί άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ελ Σαράουι σημείωσε το 2-0. Ο Παουλίνιο μείωσε στο 86', αλλά ως εκεί...

Γκενκ - Βασιλεία 2-1

Με σφραγίδα Καρέτσα, η Γκενκ επικράτησε 2-1 της Βασιλείας εντός έδρας και βρέθηκε στην 9η θέση, αλλά μόλις στο -2 από την κορυφή. Αντίθετα, οι Ελβετοί έπεσαν στην 24η θέση. Ο Γκιού άνοιξε το σκορ στο 14' και ο Καρέτσας στο 45+2' με απίθανο τέρμα πέτυχε το 2-0. Ηταν το πρώτο ευρωπαϊκό τέρμα για τον Ελληνα διεθνή. Η Βασιλεία μείωσε με τον Οτέλε στο 57ο λεπτό.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λιόν 0-6

Τρομερή στη Σερβία η Λιόν διέλυσε με 6-0 τη Μακάμπι και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Μόλις στο 4' ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ, με τον Τολισό στο 25' να πετυχαίνει το 2-0. Ο Νιακατέ πέτυχε to 3-0, με τον Τολισό να παίρνει τη σκυτάλη, να σημειώνει το 4-0 στο 51', ενώ στο 54' πέτυχε χατ τρικ. Ο Καραμπέκ διαμόρφωσε το 6-0. Με δέκα ολοκλήρωσε η Μακάμπι, αφού αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις ο Ιεζεκέλ.



Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0

Ισόπαλες χωρίς σκορ αναδείχθηκαν Πλζεν και Φράιμπουργκ. Οι Γερμανοί έμειναν αήττητοι, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν στην κορυφή. Οι Τσέχοι δεν έχουν ήττα, αλλά αυτή ήταν η τρίτη τους ισοπαλία. Η καλύτερη στιγμή έγινε στο 38', με τον Ντουροσίνμι να σκοράρει, αλλά το γκολ του να ακυρώνεται, αφού η μπάλα βρήκε το χέρι του. Μόλις στο 7΄ ο Ελ Αιναουί άνοιξε το σκορ, με τον Ελ Σαράουι να πετυχαίνει το 2-0 στο 83'. Ο Παουλίνιο στο 86΄ διαμόρφωσε το 2-1.



Πόρτο - Νις 3-0

Εντυπωσιακή η Πόρτο, διέλυσε με 3-0 τη Νις και με την τρίτη νίκη βρέθηκε στην πρώτη οκτάδα της League Phase. O Bέιγκα το πήρε πάνω του, άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό, ενώ στο 33' σημείωσε το 2-0. Στο 61' ο Σάμου με πέναλτι διαμόρφωσε το 3-0.



Φενέρμπαχτσε - Φερεντσβάρος 1-1

Ακάθεκτη η Φερεντσβάρος, απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην Τουρκία από τη Φενέρμπαχτσε και διατήρησε το αήττητο. Νέα γκέλα για τους Τούρκους που δεν κατάφεραν να μπουν στην οκτάδα. Οι Ούγγροι άνοιξαν το σκορ στο 66' με κεφαλιά του Βάργκα, ωστόσο τρία λεπτά αργότερα ο Ταλίσκα πέτυχε το 1-1. Οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ντουράν.

Φέγενορντ - Σέλτικ 1-3

Νέα ήττα για τη Φέγενορντ στη διοργάνωση, αυτή τη φορά με 3-1 εντός από τη Σέλτικ. Οι Ολλανδοί παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία, έχοντας ήδη τέσσερις ήττες. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ουεντά μόλις στο 11ο λεπτό, ωστόσο στη συνέχεια τα διαδοχικά λάθη έφεραν την ανατροπή. Στο 31' ο Γιουν πέτυχε το 1-1 και στο 43' ο Χατάτε σημείωσε το 2-1. Στο 82' ο Νίγκρεν διαμόρφωσε το 3-1.

Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0

Επιστροφή στις νίκες για τη Λιλ και μάλιστα με εμφατικό τρόπο. Οι Γάλλοι διέλυσαν με 4-0 την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και μπήκαν ξανά δυνατά στη μάχη της απευθείας πρόκρισης. Στο 21' ο Κορέια πέτυχε το 1-0, ενώ στο 36΄ο Μουκάου σημείωσε το 2-0. Στο 69' ο Ιγκαμανέ πέτυχε το 3-0 και στο 86΄ο Αντρέ διαμόρφωσε το 4-0.

Λουντογκόρετς - Θέλτα 3-2

Τη δεύτερή της νίκη στη φετινή League Phase πέτυχε η Λουντογκόρετς, η οποία επικράτησε 3-2 της Θέλτα. Οι Βούλγαροι ξαναμπήκαν στο κόλπο της πρόκρισης, ενώ η ομάδα του Βίγκο έπεσε από την οκτάδα. Στο 11' ο Στάνιτς με πέναλτι άνοιξε το σκορ, ενώ στο 49' ο ίδιος παίκτης σημείωσε το 2-0. Στο 62' ο Σέρβος πέτυχε χατ τρικ από την άσπρη βούλα. Οι Ισπανοί προσπάθησαν να αλλάξουν την κατάσταση, ο Ντουράν μείωσε σε 3-1 στο 70' και ο Ελ Αμπντελαουί διαμόρφωσε το 3-2.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε 3-0

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ του Σον Ντάις επί της Μάλμε με 3-0. Ο Γέιτς με ωραίο σουτ άνοιξε το σκορ στο 27', ενώ ο Καλιμουέντο διπλασίασε τα τέρματα των Reds πριν από το ημίχρονο. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 59' ο Μιλένκοβιτς με κοντινή προβολή. Στην 16η θέση η Νότιγχαμ.

Ρέιντζερς - Μπράγκα

Η Μπράγκα άφησε βαθμούς στην έδρα της Ρέιντζερς μετά το ισόπαλο 1-1, αποτέλεσμα με το οποίο οι Σκωτσέζοι έμειναν χωρίς νίκη μετά από πέντε παιχνίδια. Ο Ταβερνιέ άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα στο 45+3', όμως οι Πορτογάλοι αντέδρασαν, εάν και έοαιζαν με δέκα από το 61'. Ο Μαρτίνες ισοφάρισε, με το 1-1 να αφήνει την Μπράγκα στην 7η θέση.