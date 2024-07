Η Νιουκάστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από την Νότιγχαμ Φόρεστ τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Άνοιξε και επίσημα το νέο «κεφάλαιο» στην καριέρα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Ο Έλληνας τερματοφύλακας άφησε το Νότιγχαμ και την Φόρεστ και πήρε μεταγραφή στην Νιουκάστλ ως μέρος της συμφωνίας των δύο ομάδων για την μετακίνηση του Έλιοτ Άντερσον, που έκανε το ανάποδο δρομολόγιο, σ' ένα deal που ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ.

Ο 30χρονος κίπερ που βρίσκεται στην Premier League από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν και τον απέκτησε η Νότιγχαμ Φόρεστ από την Μπενφίκα αντί 4,9 εκατ. ευρώ, ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/07) από τη νέα του ομάδα

✍️ #NUFC have completed the signing of goalkeeper Odysseas Vlachodimos from Nottingham Forest.



Welcome, Odysseas! 🇬🇷