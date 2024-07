H Άρσεναλ κράτησε στις τάξεις της τον κορυφαίο τερματοφύλακα της προηγούμενης Premier League, καθώς αγόρασε τον Νταβίντ Ράγια από την Μπρέντφορντ.

Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νταβίντ Ράγια. Ο Ισπανός τερματοφύλακας αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στους Κανονιέρηδες ως δανεικός από την Μπρέντφορντ, έκανε εξαιρετική χρονιά, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της Premier League και οι Λονδρέζοι αποφάσισαν να τον κρατήσουν με κανονική μεταγραφή.

Το deal των δυο «συμπολιτών» έκλεισε στα 31,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Άρσεναλ είχε δώσει το περασμένο καλοκαίρι 3,5 εκατομμύρια ευρώ στις Μέλισσες ως ενοίκιο. Ο Ισπανός πορτιέρε την προηγούμενη σεζόν υπερασπίστηκ την εστία της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα σε 41 παιχνίδια και σε 20 εξ αυτών κράτησε το μηδέν.

David Raya, here to stay 👊



It’s official: last season’s Golden Glove winner has signed a permanent deal at The Arsenal ❤️ — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2024

«Μετά από έναν χρόνο ως δανεικός, μπορώ να πω οριστικά ότι θα είμαι παίκτης της Άρσεναλ για τα επόμενα χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένος για να δω τι θα φέρει το μέλλον αλλά ζω πάντα για να απολαμβάνω το παρόν. Το να είμαι εδώ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη τη στήριξη που μου δώσατε κατά τη διάρκεια της σεζόν», ήταν τα πρώτα λόγια του Ράγια στην επίσημη σελίδα της Άρσεναλ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

David has a message for you, Gooners 📞 pic.twitter.com/RtlvOLBOOT — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2024

«Ο Νταβίντ μάς έδειξε την περασμένη σεζόν πόσο σημαντικός παίκτης είναι για εμάς και είμαστε ικανοποιημένοι που είναι τώρα επίσημα παίκτης μας. Συνιστά μία μεγάλη παρουσία στα αποδυτήρια και χαιρόμαστε που θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του», είπε από την πλευρά του ο κόουτς των Κανονιέρηδων, Μικέλ Αρτέτα.